Tenta di strangolare la moglie e aggredisce i carabinieri | arrestato

Firenze, 13 ottobre 2025 – I carabinieri sono intervenuti in un'abitazione del quartiere di Gavinana, a Firenze, dopo una richiesta di aiuto di una donna che ha riferito di essere stata aggredita dal marito. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo ha aggredito la donna per motivi in corso di accertamento, tentando di strangolarla e sottraendole il telefono cellulare, prima di allontanarsi. Poco dopo, l'uomo è rientrato nell'abitazione, manifestando comportamenti violenti anche alla presenza dei militari dell'Arma, che sarebbero stati spintonati e minacciati. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in ventuno giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

