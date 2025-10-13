Tenta di strangolare la moglie | arrestato a Firenze
FIRENZE – Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Firenze sono intervenuti in un’abitazione del quartiere Gavinana, a seguito della richiesta di aiuto di una donna che ha riferito di essere stata aggredita dal coniuge. Secondo quanto ricostruito dai militari, l ’uomo avrebbe aggredito la donna per motivi in corso di accertamento, tentando di strangolarla e sottraendole il telefono cellulare, prima di allontanarsi. Poco dopo, l’uomo sarebbe rientrato nell’abitazione, manifestando comportamenti violenti anche alla presenza dei Carabinieri, che sarebbero stati spintonati e minacciati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
