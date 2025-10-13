Tenta di strangolare la moglie | arrestato a Firenze

Corrieretoscano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Firenze sono intervenuti in un’abitazione del quartiere Gavinana, a seguito della richiesta di aiuto di una donna che ha riferito di essere stata aggredita dal coniuge. Secondo quanto ricostruito dai militari, l ’uomo avrebbe aggredito la donna per motivi in corso di accertamento, tentando di strangolarla e sottraendole il telefono cellulare, prima di allontanarsi. Poco dopo, l’uomo sarebbe rientrato nell’abitazione, manifestando comportamenti violenti anche alla presenza dei Carabinieri, che sarebbero stati spintonati e minacciati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tenta - strangolare

Tenta di strangolare il padre, poi minaccia di uccidere entrambi i genitori: ragazzo in carcere

Tenta di strangolare il padre poi minaccia di ucciderle anche la madre: 24enne in carcere

Tenta di strangolare la madre e la riempie di botte: denunciato 24enne a Cantù

Tenta di strangolare la moglie, arrestato quarantaseienne di Nettuno - È accaduto in un appartamento delle case popolari di via dell’Olmo al quartiere Cretarossa a Nettuno dove un ... Riporta ilgranchio.it

tenta strangolare moglie arrestatoTenta di strangolare la moglie e aggredisce i carabinieri: arrestato - La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in ventuno giorni ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tenta Strangolare Moglie Arrestato