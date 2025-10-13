Tenta di disfarsi di una dose di cocaina in casa anche un panetto di hashish | 24enne in arresto

Ravennatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte scorsa i Carabinieri della stazione di Mezzano, dopo il controllo di un’auto sospetta che si aggirava per le vie del paese, hanno arrestato un 24enne della zona, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto è iniziato quando i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tenta - disfarsi

Fermato per un controllo, fornisce false generalità e tenta di disfarsi della cocaina: scatta l'arresto

Aversa, due arresti in poche ore: uno tenta di disfarsi della droga gettandola dal balcone

tenta disfarsi dose cocainaAversa, tenta di disfarsi della droga gettandola dal balcone: arrestato - Ha tentato di disfarsi della droga gettandola dal balcone alla vista dei poliziotti, ma il gesto non è servito a evitare l’arresto. Come scrive ilgiornalelocale.it

Macerata, tenta di disfarsi della cocaina, arrestato un giovane: è già in libertà dopo aver patteggiato 15 mesi e 1.000 euro di multa - MACERATA Cerca di disfarsi della droga mentre si trova in auto ma viene scoperto e arrestato dalla polizia. Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Tenta Disfarsi Dose Cocaina