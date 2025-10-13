Tennistavolo l’Italia femminile cede di misura alla Croazia agli Europei a squadre Non basta una super Gaia Monfardini
L’ Italia femminile cede di misura, per 2-3, alle padrone di casa della Croazia nella seconda giornata del Gruppo 7 degli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, in corso nella città croata di Zara: le azzurre si giocheranno il pass per gli ottavi di finale, con contestuale qualificazione ai Mondiali, domani alle ore 13.00 contro l’Inghilterra, già battuta ieri con un rotondo 0-3 dalle balcaniche. Nel primo incontro Giorgia Piccolin (numero 23 del ranking europeo) cede al quinto set ad Hana Arapovic (34), che si impone per 3-2 (11-5, 7-11, 11-8, 6-11, 11-2), ma Gaia Monfardini (31) riequilibra la contesa sconfiggendo in maniera più netta Lea Rakovac (24), battuta per 3-0 (11-8, 11-8, 12-10). 🔗 Leggi su Oasport.it
