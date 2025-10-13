Tennistavolo | agli Europei a squadre volano Francia Romania e Germania Bene al femminile Svezia e Portogallo

La seconda giornata degli Europei 2025 a squadre di tennistavolo, in corso di svolgimento a Zadar, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose al maschile e al femminile nei vari gruppi della rassegna continentale. Maschile Samuel Walker fa volare l’Inghilterra nel 3-2 tiratissimo contro il Portogallo, in un Gruppo D che domani vedrà la Grecia da ago della bilancia. Vibrazioni positive anche per il Belgio che, con il medesimo risultato (3-2), mattatore Cedric Nuytinck nel match finale vinto fra l’altro (3-2), piega la Polonia nella Pool H. Francia dominante contro l’Ungheria: 3-1 dei transalpini ai magiari, che volano con la seconda vittoria consecutiva nella manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo: agli Europei a squadre volano Francia, Romania e Germania. Bene al femminile Svezia e Portogallo

