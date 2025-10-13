(LaPresse) Jannik Sinner è sbarcato a Riad, in Arabia Saudita, dove da mercoledì 15 ottobre sarà in campo per il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione, giunto alla seconda edizione, al quale quest’anno prendono parte, oltre all’altoatesino, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas, che ha sostituito l’infortunato Jack Draper. Sinner è il campione in carica del torneo saudita; lo scorso anno sconfisse in finale Alcaraz. All’arrivo a Riad, Sinner è stato calorosamente accolto da un gruppo di tifosi. Il video è stato pubblicato sui social dal promoter del torneo, Turki Alalshikh. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tennis, Six Kings Slam: accoglienza da star per Jannik Sinner a Riad