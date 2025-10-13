Tennis Six Kings Slam | accoglienza da star per Jannik Sinner a Riad
(LaPresse) Jannik Sinner è sbarcato a Riad, in Arabia Saudita, dove da mercoledì 15 ottobre sarà in campo per il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione, giunto alla seconda edizione, al quale quest’anno prendono parte, oltre all’altoatesino, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas, che ha sostituito l’infortunato Jack Draper. Sinner è il campione in carica del torneo saudita; lo scorso anno sconfisse in finale Alcaraz. All’arrivo a Riad, Sinner è stato calorosamente accolto da un gruppo di tifosi. Il video è stato pubblicato sui social dal promoter del torneo, Turki Alalshikh. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: tennis - kings
Six Kings Slam con tutte le stelle del tennis: ma su Sinner nella locandina c’è un grave errore
Il Six Kings Slam di tennis in esclusiva su Netflix
Six Kings Slam, la guida all'evento più ricco del tennis. Ecco quando giocherà Sinner
Il Six Kings Slam 2025 promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di tennis: ecco il calendario del torneo e quando gioca Jannik Sinner https://ebx.sh/ft3pqK - facebook.com Vai su Facebook
Six Kings Slam - Guida al torneo: ecco quando gioca Jannik Sinner e dove vederlo. Da mercoledì 15 ottobre prende il via la seconda edizione della ricchissima esibizione in Arabia Saudita https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Tabelloni/102328/six-kings-s - X Vai su X
Dove vedere in tv Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam 2025: orario, programma, streaming - Mercoledì 15 ottobre inizierà il torneo di tennis d'esibizione denominato "Six Kings Slam", che si disputerà a Riad, in Arabia Saudita: nella prima ... Da oasport.it
Sinner a Riad per il Six Kings Slam, sauditi pazzi per Jannik: ma il video con lo sceicco imbarazza - Six Kings Slam, Jannik Sinner arriva a Riad ed è subito bagno di folla: anche un mazzo di fiori per lui, ma che imbarazzo le immagini dello sceicco a contorno. Da sport.virgilio.it