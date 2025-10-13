Tennis ranking Atp | Musetti risale all' ottavo posto e punta le Atp Finals

Feedpress.me | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A meno di un mese dalle ATP Finals, l'Italia mantiene due top 10 e quattro giocatori tra i primi trenta del mondo. Jannik Sinner è numero 2 e, dopo l’esibizione in Arabia Saudita, è atteso in campo all’ATP 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi dove dovrebbe tornare a incrociarsi con Carlos Alcaraz, che dopo i tornei cinesi resta saldo al comando del ranking. Se Sinner vincesse i due titoli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

