Tendere spazi di Adele Dipasquale e Johannes Equizi

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà inaugurata sabato 18 ottobre alle 18,30 a Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea la mostra “Tendere spazi”, dedicata al lavoro di Adele Dipasquale e Johannes Equizi, a cura di Desdemona Ventroni. L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 11 gennaio 2026.Per la prima volta in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

tendere - spazi

