Temptation Island Lucia Ilardo torna sui propri passi e scrive a Rosario Guglielmi | ' ' Manchi come l' aria' '
Lucia Ilardo ci ripensa. La protagonista di Temptation Island fa una dedica inaspettata a Rosario Guglielmi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: temptation - island
Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"
Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality
Temptation Island: la carriera di calciatore di Flavio, il tentatore protagonista
Direttamente da #TemptationIsland il faccia a faccia tra Sarah, Valerio e Ary e Rosario e Lucia! Avete visto cosa è successo? Cliccate subito QUI #UominieDonne - facebook.com Vai su Facebook
Le sorprese e le emozioni non sono mancate nemmeno nell'ultima puntata di #TemptationIsland e poi… e poi… Per rivederla, clicca qui - X Vai su X
Temptation Island, Lucia Ilardo torna sui propri passi e scrive a Rosario Guglielmi: ''Manchi come l'aria'' - La protagonista di Temptation Island fa una dedica inaspettata a Rosario Guglielmi. Si legge su comingsoon.it
Temptation Island, Lucia Ilardo tenta il tutto per tutto per riconquistare Rosario - Lucia Ilardo pubblica un video con Rosario Guglielmi: "Mi manchi come l'aria". Segnala donnaglamour.it