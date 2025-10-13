Tempesta d’amore trame dal 13 al 17 ottobre 2025 | Günther e Tonia si lasciano e lui si innamora di Helene

Superguidatv.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 13 al 17 ottobre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Günther e   Tonia, che decideranno di mettere la parola “fine” alla loro storia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Tempesta d’amore, spoiler settimanali: Tonia lascia Günther. Non ci sarà (almeno per il momento) un epilogo felice alla love story tra Günther e Tonia. Quest’ultima infatti, farà fatica ad accettare le giustificazioni del fidanzato e si rivolgerà a Helene, che non potrà più nasconderle la verità. Dopo aver parlato con l’amica, Tonia non potrà più stare al fianco di un uomo che fino a quel momento le avrà detto molte bugie e deciderà di mettere fine alla loro storia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

tempesta d8217amore trame dal 13 al 17 ottobre 2025 g252nther e160tonia160si lasciano e lui si innamora di helene

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore trame dal 13 al 17 ottobre 2025: Günther e Tonia si lasciano (e lui si innamora di Helene)

In questa notizia si parla di: tempesta - amore

Tempesta d’amore, anticipazioni al 19 settembre: Caspar scopre di avere uno zio in Tailandia.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 10 ottobre: Tonia vuole consolare Helene

Tempesta d’amore, anticipazioni al 17 ottobre: Günther si dichiara a Helene

tempesta d8217amore trame 13Tempesta d'amore, trame dal 13 al 17 ottobre: Tom rapisce Alexandra - Nella puntata precedente di Tempesta d'amore andata in onda venerdì 10 ottobre, Hildegard ha tentato di convincere Tom a costituirsi, sperando in una riduzione di pena per lui. it.blastingnews.com scrive

Anticipazioni Tempesta d’amore dal 13-17 ottobre2025 - Scopri tutte le novità e le anticipazioni della soap tedesca Tempesta d’amore, leggi le trame dal 13- Scrive tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Tempesta D8217amore Trame 13