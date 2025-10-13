Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 13 al 17 ottobre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Günther e Tonia, che decideranno di mettere la parola “fine” alla loro storia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Tempesta d’amore, spoiler settimanali: Tonia lascia Günther. Non ci sarà (almeno per il momento) un epilogo felice alla love story tra Günther e Tonia. Quest’ultima infatti, farà fatica ad accettare le giustificazioni del fidanzato e si rivolgerà a Helene, che non potrà più nasconderle la verità. Dopo aver parlato con l’amica, Tonia non potrà più stare al fianco di un uomo che fino a quel momento le avrà detto molte bugie e deciderà di mettere fine alla loro storia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore trame dal 13 al 17 ottobre 2025: Günther e Tonia si lasciano (e lui si innamora di Helene)