Telese il sindaco chiarisce l’assenza di fondi regionali per la viabilità

Fremondoweb.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Grazie a PNRR, fondi Terna e ristori Alta Velocità la città ha comunque ottenuto oltre 20 milioni per sicurezza, strade e mobilità Negli ultimi cinque anni il Comune di Telese Terme ha ottenuto una quantità di finanziamenti senza . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

