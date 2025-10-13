Tel Aviv lacrime e applausi per la liberazione dei primi ostaggi israeliani

Scene di forte emozione in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, dove centinaia di persone hanno accolto con applausi, lacrime e canti la notizia della liberazione dei primi ostaggi israeliani dopo due anni di prigionia a Gaza. Molti erano arrivati all’alba, stringendo foto dei propri cari e bandiere israeliane avvolte da nastri gialli, simbolo del movimento che da mesi chiede la loro liberazione (video Ansa). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tel Aviv, lacrime e applausi per la liberazione dei primi ostaggi israeliani

