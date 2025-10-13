Tel Aviv la gioia aspettando gli ostaggi | È indescrivibile
Roma, 13 ott. (askanews) - Una folla immensa si è radunata sulla Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv dopo la notizia della liberazione di 20 ostaggi da parte di Hamas, dopo oltre due anni. Amici, familiari, gente comune che non ha mai smesso di sperare e organizzare raduni e mobilitazioni per spingere affinché si trattasse per farli tornare a casa, cantano, applaudono e si abbracciano in attesa di vederli tornare a casa. "Oggi è un giorno speciale. Una sensazione che non riesco a descrivere, sono molto, molto, molto felice" dice una donna. "È anche grazie alle nostre lotte, grazie al fatto che la gente è scesa in strada e nelle piazze, abbiamo dato un contributo enorme alla liberazione degli ostaggi e, naturalmente, grazie a chi ha tirato le fila: Trump" dice un'altra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: aviv - gioia
C'è l'accordo per Gaza, tregua e ostaggi liberi. Trump: 'E' un grande giorno'. Gioia nella Striscia e a Tel Aviv, Israele chiarisce: in vigore dopo la ratifica del governo
C'è l'accordo e la firma dell'intesa per Gaza, tregua e ostaggi liberi. Trump: 'E' un grande giorno'. Gioia nella Striscia e a Tel Aviv, Israele chiarisce: in vigore dopo la ratifica del governo
Tel Aviv, gioia e lacrime alla notizia del rilascio dei primi ostaggi
Israele, giornalista annuncia rilascio degli ostaggi a Gaza: l'esultanza della folla a Tel Aviv https://iltempo.it/esteri/2025/10/13/video/ostaggi-liberazione-hamas-israele-gaza-tel-aviv-gioia-festa-applausi-donald-trump-guerra-44532228/… via @IlTempo_official - X Vai su X
La Stampa. . In migliaia sono riuniti a Tel Aviv, presso la piazza degli Ostaggi, in attesa del rilascio degli ostaggi. Cartelli, bandiere, foto e grida di gioia alla notizia dei primi 7 ostaggi liberati da Hamas. Vai su Facebook
Rilascio ostaggi israeliani, a Tel Aviv gioia e lacrime alla notizia della liberazione da parte di Hamas - Lacrime, commozione e gioia nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv quando è arrivato ... Secondo msn.com
Tel Aviv, feste in strada e parenti in ansia. «Solo al rientro potremo gioire» - È il colore degli ostaggi e di chi lotta da due anni per la loro liberazione. Si legge su ilmessaggero.it