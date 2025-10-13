Tel Aviv gioia e lacrime alla notizia del rilascio dei primi ostaggi
Tel Aviv, 13 ott. (askanews) - Lacrime, commozione e gioia nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv quando è arrivato l'annuncio della liberazione del primo gruppo di ostaggi. Appena la voce all'altoparlante ne ha confermato il rilascio, si sono levate grida tra la folla in festa, centinana di persone, non solo familiari e amici, qualcuno è scoppiato a piangere. Nella piazza, tante bandiere israeliane con un nastro giallo, simbolo del movimento che per due anni ne ha chiesto ad Hamas il rilascio, e cartelli con le loro foto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
