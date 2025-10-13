TEDxYouth@LakeComo 2026 | Fratture

Dopo il successo dello scorso Maggio, torna TEDxYouth@LakeComo con l’edizione 2026 dal titolo “Fratture”: un invito a riconoscere e riparare le divisioni che oggi attraversano la nostra società - divisioni sociali, culturali, religiose, di genere, di abilità, generazionali e ambientali. L’evento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como: "In un mondo diviso tra bianco e nero le fratture diventano ponti". Torna l'imperdibile evento che dà voce ai giovani per ricucire la società - Dopo il successo della scorsa edizione, torna nel 2026 TEDxYouth@LakeComo, l'evento dedicato ai giovani e alle loro idee.

