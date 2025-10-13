Tech | Hisense presenta l’innovativo TV RGB MiniLED da 116’’
In un evento esclusivo nel ristorante di Carlo Cracco a Milano, Hisense ha svelato il primo TV RGB MiniLED da 116 pollici al mondo, segnando un nuovo record di grandezza e innovazione tecnologica. Grazie all’uso di LED rossi, verdi e blu, il colosso tecnologico offre colori straordinariamente vividi, picchi di luminosità fino a 8000 nit . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
