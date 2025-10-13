Teatro Donizetti al via i nuovi abbonamenti - Il programma

Ecodibergamo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA STAGIONE. Martedì 14 ottobre prende il via la vendita dei nuovi abbonamenti alla Stagione di Prosa 20252026 e dal 21 ottobre sono in vendita i nuovi abbonamenti ad Altri Percorsi e alle Operette. Grande successo per la campagna di rinnovo per la Prosa: oltre il 92% rispetto alla passata stagione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

teatro donizetti al via i nuovi abbonamenti il programma

© Ecodibergamo.it - Teatro Donizetti, al via i nuovi abbonamenti - Il programma

In questa notizia si parla di: teatro - donizetti

Mostra al foyer del Teatro Donizetti per raccogliere fondi per «La Casa di Leo»

Teatro Donizetti, dal 10 gennaio tornano le “Lezioni di Storia”: un viaggio in cinque città che hanno cambiato il mondo

Iterchimica alla scoperta del Teatro Donizetti

teatro donizetti via nuoviTeatro Donizetti, al via i nuovi abbonamenti - Il programma - Il 14 ottobre prende il via la vendita dei nuovi abbonamenti alla Stagione di Prosa e dal 21 ottobre Altri Percorsi e Operette. Da ecodibergamo.it

Teatro Donizetti, al via la campagna abbonamenti di Prosa e Altri Percorsi - 2026 della Fondazione Teatro Donizetti: il conto alla rovescia è iniziato. Riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Donizetti Via Nuovi