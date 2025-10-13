LA STAGIONE. Martedì 14 ottobre prende il via la vendita dei nuovi abbonamenti alla Stagione di Prosa 20252026 e dal 21 ottobre sono in vendita i nuovi abbonamenti ad Altri Percorsi e alle Operette. Grande successo per la campagna di rinnovo per la Prosa: oltre il 92% rispetto alla passata stagione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Teatro Donizetti, al via i nuovi abbonamenti - Il programma