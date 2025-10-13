Taylor Swift porterà su Disney+ il documentario in sei episodi Eras Tour e il film concerto Final Show
Un documentario sull’ Eras??Tour di Taylor Swift è stato a lungo oggetto di voci, e ora è finalmente confermato, ma c’è molto di più del previsto. La cantante ha annunciato lunedì che una docuserie in sei parti, “Taylor Swift The Eras Tour The End of an Era”, debutterà su Disney+ il 12 dicembre, accompagnata dall’uscita simultanea di un nuovo film concerto, “Taylor Swift The Eras Tour The Final Show”, girato durante la finale del tour a Vancouver, nella Columbia Britannica. Come annunciato da “Good Morning America”, la docuserie è descritta come “ uno sguardo intimo alla vita di Taylor mentre il suo tour faceva notizia e entusiasmava i fan di tutto il mondo “, con “ artisti, familiari e amici “, tra cui gli artisti di apertura del tour Gracie Abrams e Sabrina Carpenter e gli ospiti Ed Sheeran e Florence Welch. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: taylor - swift
Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante
Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante
Riscoprire sé stessi attraverso la musica: l’esperienza di Taylor Swift
Taylor Swift annuncia una nuova docuserie e un film-concerto https://rockol.it/news-754687/taylor-swift-annuncia-docuserie-disney-eras-tour-film-the-final-show… - X Vai su X
MTV Italia. . "The Fate Of Ophelia" di Taylor Swift è il nostro video #MTVMostWanted della settimana! Guardalo e ascoltalo in altissima rotazione su MTV Music (Sky 132 e 704, 123 di Sky Glass)! #TaylorSwift - facebook.com Vai su Facebook
Il titolo Disney sale in borsa dopo l’annuncio di Taylor Swift su Disney+ - Le azioni di Walt Disney Co (NYSE:DIS) sono salite del 3% lunedì dopo che la superstar del pop Taylor Swift ha annunciato che rilascerà nuovi contenuti sulla piattaforma di streaming ... Come scrive it.investing.com
Taylor Swift annuncia una docuserie e un film concerto sull'Eras Tour su Disney+ - Dal 12 dicembre su Disney+ arrivano due nuovi progetti firmati dalla cantante americana: il film dell’ultimo concerto dell’Eras Tour e una docuserie in sei episodi che racconta il dietro le quinte del ... Si legge su tg24.sky.it