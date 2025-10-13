Taylor Swift porterà su Disney+ il documentario in sei episodi Eras Tour e il film concerto Final Show

Un documentario sull’ Eras??Tour di Taylor Swift è stato a lungo oggetto di voci, e ora è finalmente confermato, ma c’è molto di più del previsto. La cantante ha annunciato lunedì che una docuserie in sei parti, “Taylor Swift The Eras Tour The End of an Era”, debutterà su Disney+ il 12 dicembre, accompagnata dall’uscita simultanea di un nuovo film concerto, “Taylor Swift The Eras Tour The Final Show”, girato durante la finale del tour a Vancouver, nella Columbia Britannica. Come annunciato da “Good Morning America”, la docuserie è descritta come “ uno sguardo intimo alla vita di Taylor mentre il suo tour faceva notizia e entusiasmava i fan di tutto il mondo “, con “ artisti, familiari e amici “, tra cui gli artisti di apertura del tour Gracie Abrams e Sabrina Carpenter e gli ospiti Ed Sheeran e Florence Welch. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

