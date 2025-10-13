Taylor Swift l’album The Life of a Showgirl è certificato oro in una settimana

Il nuovo album di Taylor Swift The Life of a Showgirl conquista il disco d’oro in una sola settimana. Taylor Swift non si ferma e continua a collezionare record anche in Italia! Il suo nuovo album The Life of a Showgirl, uscito il 3 ottobre 2025, conquista il disco d’oro in una sola settimana, diventando il suo miglior debutto in Italia, nonché miglior debutto di sempre di un’artista donna nazionale e internazionale in Italia e miglior debutto di sempre di un artista internazionale nel nostro Paese (dati in riferimento al periodo di rilevazione FIMINIQ). Dopo aver conquistato il titolo di album più venduto della storia nella prima settimana di uscita, superando 3. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Taylor Swift, l’album The Life of a Showgirl è certificato oro in una settimana

In questa notizia si parla di: taylor - swift

