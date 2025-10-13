Taylor Swift in arrivo su Disney+ la docuserie sull' Eras Tour e il nuovissimo film concerto

La popstar e la Disney uniscono le forze ancora una volta per un'altra serie di contenuti esclusivi, tra cui un nuovissimo film concerto in arrivo a dicembre Da tempo circolavano voci su un documentario dedicato all'Eras Tour di Taylor Swift, e ora finalmente è stato confermato che arriverà in streaming, ma c'è molto di più di quanto ci si aspettasse. La popstar ha annunciato oggi che la docuserie in sei parti, Taylor Swift The Eras Tour The End of an Era, sarà trasmessa in anteprima su Disney+ il 12 dicembre, accompagnata dall'uscita simultanea di un nuovo film-concerto, Taylor Swift The Eras Tour The Final Show, girato durante la serata conclusiva del tour a Vancouver. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

