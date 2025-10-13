Taylor Swift è tornata | un libro per capire il suo universo narrativo
MILANO – Taylor Swift è tornata con un nuovo album, “The Life of a Showgirl”, che ha catalizzato l’attenzione di fan e critica musicale, confermando come i suoi album costruiscano un vero e proprio universo narrativo, una lingua condivisa da milioni di persone. Per capire come fa a trasformare emozioni personali in inni globali, arriva “Taylor’s Version” di Stephanie Burt, un saggio brillante che racconta il suo genio poetico e musicale, canzone dopo canzone. Uscirà il 24 ottobre. Taylor Swift è un’icona globale, un’artista dal successo e dalla produttività impressionanti, ma i record di vendite, i numeri così ben conosciuti della sua fama, lasciano fuori l’aspetto più importante: quanto, semplicemente, contino nella vita delle persone le sue canzoni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
