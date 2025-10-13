Taylor Swift e il brano Wood | la reazione di Travis Kelce e del fratello al testo pieno di doppi sensi

Uno dei pezzi più discussi del nuovo album The Life of a Showgirl è proprio Wood, che allude (nemmeno troppo velatamente) alle dimensioni generose del futuro marito della cantante, Travis Kelce. Sui social, le reazioni si sono moltiplicate e non sono mancate quelle del diretto interessato e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Taylor Swift e il brano Wood: la reazione di Travis Kelce e del fratello al testo pieno di doppi sensi

