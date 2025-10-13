Taylor Swift è disco d’oro record in Italia in una sola settimana

Taylor Swift non smette di riscrivere la storia. Con il suo nuovo album The Life of a Showgirl, uscito il 3 ottobre 2025, la popstar conquista un traguardo che nessuna artista — né italiana né internazionale — aveva mai raggiunto prima: il disco d’oro in una sola settimana. Un primato che consacra ancora una volta la sua forza planetaria e la sua influenza anche in Italia, dove l’album ha registrato il miglior debutto femminile di sempre. E dietro i numeri impressionanti, c’è una storia di creatività, consapevolezza e un’estetica curata nei minimi dettagli, come solo Taylor Swift sa fare. Taylor Swift regina delle classifiche italiane. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Taylor Swift è disco d’oro, record in Italia in una sola settimana

In questa notizia si parla di: taylor - swift

