Taylor Swift arriva la docuserie sull’Eras Tour

13 ott 2025

E' stata annunciata la serie sull'Eras Tour, la docuserie di Taylor Swift che documenterà in 6 episodi l'imponente tournée. Dopo l'annuncio sono aumentate del 3% le azioni di Disney+. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

