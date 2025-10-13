Taser 5 morti dopo una scossa Le autopsie | forse una coincidenza
Pochi giorni fa un uomo di 35 anni è morto a Napoli dopo essere stato colpito da un taser. «Dopo» e non «per». O almeno, non è chiaro. La stessa cosa è capitata a un uomo di 57 anni a Olbia lo scorso agosto, deceduto in ambulanza per arresto cardiaco, a un uomo di 47 anni a Genova e a uno di 42 anni a Reggio Emilia. In particolar modo, sugli ultimi due casi sono state aperte due inchieste per capire se è possibile che ci sia un nesso tra la scossa provocata dal taser e la morte. Al momento i medici legali dopo l’autopisia lo escludono. Ma è lecito avere qualche dubbio, dopo il quinto caso in pochi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: taser - morti
Due morti per il taser in due giorni. Da Olbia a Genova, le Procure indagano
Cos’è il taser e come funziona, i morti di Olbia e Genova riaccendono i dubbi sull’arma elettrica
Colpiti da taser, due uomini morti a Olbia e Genova: riesplode polemica a Napoli
leri a Napoli è morta la quarta persona negli ultimi 45 giorni colpita dai taser in seguito all'intervento delle forze dell'ordine. Il ministro Piantedosi continua a supportare il suo utilizzo e a negare la correlazione delle morti con l'utilizzo dei taser. Ma quattro morti i - facebook.com Vai su Facebook
Cinque morti in quattro mesi dopo l’uso del taser: l’Italia senza regole di fronte a un’arma letale - X Vai su X
Morti "per" taser o "con" taser? - Negli ultimi mesi 5 persone sono morte dopo essere state bloccate dai dissuasori. Si legge su ilgiornale.it
Taser, quattro morti da agosto: cos'è e come funziona la "pistola stordente". Quanti ce ne sono in Italia, chi può usarlo e quanto è pericoloso - Il taser torna al centro della polemica dopo la morte di un 35enne, colpito con una pistola stordente dai carabinieri intervenuti per una lite familiare a Napoli. Si legge su msn.com