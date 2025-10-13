Taser 5 morti dopo una scossa Le autopsie | forse una coincidenza

Pochi giorni fa un uomo di 35 anni è morto a Napoli dopo essere stato colpito da un taser. «Dopo» e non «per». O almeno, non è chiaro. La stessa cosa è capitata a un uomo di 57 anni a Olbia lo scorso agosto, deceduto in ambulanza per arresto cardiaco, a un uomo di 47 anni a Genova e a uno di 42 anni a Reggio Emilia. In particolar modo, sugli ultimi due casi sono state aperte due inchieste per capire se è possibile che ci sia un nesso tra la scossa provocata dal taser e la morte. Al momento i medici legali dopo l’autopisia lo escludono. Ma è lecito avere qualche dubbio, dopo il quinto caso in pochi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it