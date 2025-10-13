Tari e superfici industriali | nuova proposta di legge promette esenzione totale per aree produttive e magazzini ma i conti pubblici locali tremano

La proposta legislativa, se approvata, comporterebbe l’esenzione totale dalla Tari per tutte le superfici industriali, magazzini inclusi, e avrebbe validità retroattiva. In altre parole, aree produttive e magazzini potrebbero chiedere rimborso andando a gravare sui bilanci comunali Nel cuore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

tari superfici industriali nuovaConfindustria, 'non trasformare la Tari in una patrimoniale' - "Ribadiamo la necessità di garantire chiarezza e coerenza nell'applicazione della Tari, ponendo fine alle disomogeneità che ancora oggi generano contenziosi tra Comuni e imprese. Scrive ansa.it

Fisco: Confindustria, non trasformare Tari in nuova patrimoniale sulle imprese -2- - 'Le imprese industriali gia' versano la Tari per le aree non produttive di rifiuti speciali - Lo riporta ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

