Tanti | Complimenti a Giani e grazie a Tomasi

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca l'ultima sezione dell'Aretino e lo spoglio è concluso in provincia. Intanto arrivano i primi commenti e le congratulazioni. Come quelli della vice sindaco Lucia Tanti. "Complimenti al presidente Giani e grazie di cuore ad Alessandro Tomasi. Abbiamo perso e come tutte le sconfitte anche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tanti complimenti giani grazieToscana: Lupi, 'auguri a Giani e grazie a Tomasi, ora opposizione costruttiva' - “Facciamo i complimenti a Eugenio Giani, riconfermato alla guida della Toscana e gli auguriamo buon lavoro. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Giani subito dal barbiere. “Ora salute, scuola e lavoro. Taglio tanti nastri? Chi mi critica è geloso” - E chi lo tiene più ora Eugenio ’il’ Giani, candidato “per acclamazione” dalla direzione dem, in ... Scrive lanazione.it

"Qui mi sono formato". In tanti per Eugenio Giani al comitato elettorale - "A San Miniato, la mia terra, abbiamo aperto il primo comitato elettorale di questa nuova campagna per le regionali. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tanti Complimenti Giani Grazie