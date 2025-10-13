Tananai | Dopo il primo Sanremo mi sentivo una rockstar tossica In discoteca ho baciato la ragazza sbagliata il fidanzato mi ha dato un pugno Il primo tattoo? Sembrava un pisel**ne gigante

Ama la meditazione trascendentale per controllare l’ansia, giocare a calcio, nuotare o saltare la corda pur “non essendo un tipo da palestra”, si affida al giudizio del padre per i nuovi brani e ha iniziato a soli 12 anni ad avvicinarsi alla musica e in particolare quella elettronica. Ma soprattutto: “Ho sempre avuto un problema con le regole, non reggevo l’autorità né la disciplina. Di base ero un po’ pigro”. Tananai si mette a nudo nel libro edito da Rizzoli “Occhi Rossi – Se bruciano gli occhi è la felicità”. “Proprio come il cibo o i rapporti con le persone scanno tutto fino all’osso, fino a quando non rimane più nulla”, con queste parole il cantatore descrive il suo rapporto con la musica come quando da ragazzino, grazie alla sorella, aveva scoperto “Live Forever” degli Oasis e “ Moi . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tananai: “Dopo il primo Sanremo mi sentivo una rockstar tossica. In discoteca ho baciato la ragazza sbagliata, il fidanzato mi ha dato un pugno. Il primo tattoo? Sembrava un pisel**ne gigante”

In questa notizia si parla di: tananai - dopo

Camihawke e Tananai insieme in montagna, le foto nello stesso rifugio dopo i gossip sul fidanzamento

ICYMI: Dopo la hit in trio con Fedez e Tananai, Sanremo e l’album con il fratello Thasup “Casa gospel”, l’artista di Fiumicino apre un nuovo capitolo con il singolo “Giorni tristi” Vai su Facebook

Tananai: «Ho fatto il lavapiatti, vivevo in un casermone con tre coinquilini. Ora cerco di godermi ogni morso. Sanremo? Occasione sprecata» - Dal primo Sanremo a cui ha partecipato sono trascorsi tre anni, un tempo sufficiente per permettere alla propria carriera di decollare. leggo.it scrive

Tananai, chi è: il successo dopo Sanremo/ “Mi sono fermato e ritrovato, la musica una necessità” - L'anno successivo con "Tango" ha ottenuto il quinto posto Tananai ha cominciato a far musica da giovanissimo, durante ... Segnala ilsussidiario.net