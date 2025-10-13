Tananai | Dopo il primo Sanremo mi sentivo una rockstar tossica In discoteca ho baciato la ragazza sbagliata il fidanzato mi ha dato un pugno Il primo tattoo? Sembrava un pisel**ne gigante

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ama la meditazione trascendentale per controllare l’ansia, giocare a calcio, nuotare o saltare la corda pur “non essendo un tipo da palestra”, si affida al giudizio del padre per i nuovi brani e ha iniziato a soli 12 anni ad avvicinarsi alla musica e in particolare quella elettronica. Ma soprattutto: “Ho sempre avuto un problema con le regole, non reggevo l’autorità né la disciplina. Di base ero un po’ pigro”. Tananai si mette a nudo nel libro edito da Rizzoli “Occhi Rossi – Se bruciano gli occhi è la felicità”. “Proprio come il cibo o i rapporti con le persone scanno tutto fino all’osso, fino a quando non rimane più nulla”, con queste parole il cantatore descrive il suo rapporto con la musica come quando da ragazzino, grazie alla sorella, aveva scoperto “Live Forever” degli Oasis e “ Moi . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

