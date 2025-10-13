Talamona arrestato il fuggitivo del blitz antidroga di giugno

La Polizia di Stato di Sondrio continua con determinazione l’attività di contrasto allo spaccio nelle aree boschive della Valtellina. Lo scorso 10 ottobre, la Squadra Mobile della Questura ha rintracciato e arrestato Y.Z., 23enne irregolare sul territorio nazionale, destinatario di un’ordinanza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

