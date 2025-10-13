Taglio improvviso nel pomeriggio | La forza di una donna ridotta al minimo storico

È successo di nuovo: Canale 5 ha ridotto drasticamente la durata di La forza di una donna, scatenando la rabbia dei telespettatori. La puntata di oggi ha avuto una durata effettiva di appena 15 minuti, un record negativo che segna il punto più basso per la soap turca in termini di spazio televisivo. Un taglio improvviso, annunciato solo a ridosso della messa in onda, che ha lasciato i fan disorientati e frustrati dopo settimane di continui cambi di orario e riduzioni di minutaggio. Secondo i palinsesti aggiornati, la riduzione nasce dalla necessità di fare spazio ai programmi di punta del daytime, come Uomini e Donne, Amici 25 e Pomeriggio Cinque News. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

