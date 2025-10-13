Taglio del nastro per la Genoa Shipping Week Paroli | Entro dicembre 2027 pronta la nuova diga
Nel corso dell’evento “Noi, gente di mare”, si è tenuta una tavola rotonda che ha posto l’accento sul futuro del porto di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Taglio del nastro per la GIS The International School of Monza che ha aperto la seconda sede a Villasanta! Una nuova realtà educativa internazionale con un’offerta formativa innovativa per studenti di tutte le età. Il liceo internazionale partirà nel 2026, offrend - facebook.com Vai su Facebook
Taglio del nastro al TTG di #Rimini. Santanchè: investimenti per 8 miliardi nel turismo https://newsrimini.it/ultima-ora/taglio-del-nastro-al-ttg-santanche-investimenti-per-8-miliardi-nel-turismo… via @newsrimini - X Vai su X
Taglio del nastro per la Genoa Shipping Week, Paroli (Autorità portuale): “Entro dicembre 2027 pronta la nuova diga” - Nel corso dell’evento “Noi, gente di mare”, si è tenuta una tavola rotonda che ha posto l’accento sul futuro del porto di Genova ... Come scrive ilsecoloxix.it
Genoa Shipping Week 2025, Paroli: Genova porto d’avanguardia - Alla Genoa Shipping Week 2025, il presidente Matteo Paroli racconta il futuro dei porti tra innovazione, digitalizzazione e sostenibilità: Genova come laboratorio d’avanguardia con la nuova diga foran ... Riporta ligurianotizie.it