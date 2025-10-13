Tadej Pogacar confessa | Al Tour de France ho rischiato il ritiro

Si è conclusa l’ennesima stagione trionfale per Tadej Pogacar. Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Mondiali, Europei, Giro di Lombardia ed il quarto Tour de France per lo sloveno in questo 2025 da sogno. E pensare che, per un attimo, il fuoriclasse della UAE Team Emirates – XRG ha rischiato di dover lasciare per strada la Grande Boucle (poi dominata in lungo e in largo, con Jonas Vingegaard a guardarlo da lontano). A confessarlo è stato proprio il classe 1998 dopo l’evento Pogi Challenge: “Il giorno dopo il Ventoux ho avuto problemi al ginocchio e c’erano dubbi sul fatto che sarei stato in grado di continuare. 🔗 Leggi su Oasport.it

