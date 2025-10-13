Tachicardia sudori freddi e fame d’aria… come se la gola ti si chiudesse… era il mio corpo che mi diceva basta

«T achicardia, sudori freddi e fame d’aria . come se la gola ti si chiudesse. era il mio corpo che mi diceva “basta”». Così a Le Iene, Beatrice Valli ha ricordato il momento in cui si è sentita sopraffatta da sintomi che non capiva: erano attacchi di panico. «Mamma non è mai riuscita a raccontarmi cosa significasse quel bloccarsi, restare immobile, impotente. E io l’ho capito solo dopo anni, quando ho sperimentato sulla mia pelle gli attacchi di panico e la depressione». Gigi Buffon parla dei suoi attacchi di panico a “Domenica In”: «Come se fossi posseduto» X Questa testimonianza rende tangibile ciò che molte persone vivono nell’ombra: l’attacco di panico non è ansia leggera, ma un’esplosione interna che travolge corpo e mente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

