T2 posa dei binari in via Crocefisso a Bergamo Stop al traffico fino al 24 ottobre
IL CANTIERE. La strada è chiusa all’altezza del civico 10 per la realizzazione di uno degli attraversamenti a raso del nuovo tram. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
