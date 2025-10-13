Symphony giovedì 16 ottobre apertura serale per l' anteprima nazionale del nuovo live di David Gilmour
Giovedì 16 ottobre, in occasione dell'uscita in anteprima nazionale del nuovo e attesissimo live di David Gilmour “The Luck and Strange Concerts”, il negozio Symphony di Livorno effettuerà un'apertura straordinaria serale: dalle 19 ascolto in anteprima del live con la versione in Vinile, dalle 21. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
