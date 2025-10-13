SWITCH SaltyNX 1.53 | L’Ultima Release Risolve un Bug Critico per FPSLocker

La scena homebrew del Nintendo Switch è in continua evoluzione, e strumenti come SaltyNX sono fondamentali per gli utenti più esigenti. È appena stata rilasciata la versione 1.5.3 di questo potente sysmodule, che porta con sé una correzione importante. Cos’è SaltyNX?. SaltyNX è un sysmodule progettato per iniettare codici personalizzati nei giochi retail del Nintendo Switch. Per impostazione predefinita, inietta il “Core”, che include una suite di funzionalità estremamente utili: NX-FPS: Traccia le statistiche delle prestazioni dei giochi (FPS, tempi di frame) e permette di sbloccare il limite degli FPS. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

