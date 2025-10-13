SWITCH ldn_mitm Aggiornato alla Versione 1.220 | Aggiunto Supporto per Atmosphere 1.95 e FW 20.50

La scena homebrew per Nintendo Switch si arricchisce di un nuovo aggiornamento: ldnmitm ha raggiunto la versione 1.22.0, portando con sé il supporto base per le ultime versioni di Atmosphère e del Firmware di sistema. Cos’è ldnmitm?. Per chi non lo conoscesse, ldnmitm è un modulo di sistema (sysmodule) essenziale per chi desidera giocare online a titoli con supporto per la comunicazione wireless locale (LAN). In pratica, “intercetta” e sostituisce il servizio LDN originale della console, responsabile della scansione e connessione ad altre Switch vicine tramite Wi-Fi. Al posto del Wi-Fi, ldnmitm sfrutta la connessione LAN e il protocollo UDP per emulare questo processo di scansione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: switch - mitm

Il software di sistema di Nintendo Switch è stato aggiornato alla versione 20.1.1, vediamo le novità - 0 è stato pubblicato il 27 maggio e ha introdotto alcune modifiche all'interfaccia della console, per renderla più simile a Nintendo Switch 2. multiplayer.it scrive

Chi ha bisogno di Nintendo Switch 2 quando si può costruire una versione PRO del modello attuale? - Uno YouTuber, noto come Naga, ha recentemente realizzato un progetto tanto assurdo quanto incredibile, trasformando una Nintendo Switch in una versione PRO ... Riporta tomshw.it