Sviluppo innovazione e mobilità | un convegno a villa Niscemi

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"In Progress – La Palermo del Futuro”?Riflessioni sul presente e sul futuro della città di Palermo?Palermo. Villa Niscemi - Sala delle Carrozze - venerdì 17 ottobre 2025, ore 15Palermo si prepara a riflettere sul proprio futuro con un evento di grande rilevanza culturale e politica: “In Progress. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sviluppo - innovazione

Meloni: Nelle Marche la sintesi tra tradizione e innovazione è motore di occupazione e sviluppo – Il video

Duecento milioni per il sostegno alle imprese per ricerca, sviluppo e innovazione

Ex zuccherificio: "Lo sviluppo deve coniugare innovazione e rispetto del territorio"

Innovazione e sostenibilità. Convegno dell’Ance - 30 nel Granaio Lorenese, ad Alberese, si svolgerà il convegno pubblico sul tema ’Innovazione e sostenibilità, ... Da lanazione.it

Innovazione sociale, un convegno all'università di Macerata - L'Università di Macerata ospita per la prima volta in Italia Socin, il convegno europeo sull'innovazione sociale. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sviluppo Innovazione Mobilit224 Convegno