Sviluppato software italiano che ' predice' le nuove varianti del Covid Ed è online

AGI - Un gruppo di ricercatori dell'Aoup di Pisa, del Politecnico di Milano e dello Spallanzani di Roma ha individuato il meccanismo per predire le varianti di SARS-CoV-2 alle quali adattare i nuovi vaccini e gli anticorpi monoclonali. Grazie a un software basato sul fenomeno biologico dell' evoluzione convergente, ossia quel processo evolutivo in cui specie geneticamente diverse sviluppano caratteristiche simili perché si adattano a condizioni ambientali simili, ora sarà possibile predire le varianti Covid e facilitare la scelta di quali di queste usare nei vaccini e nei farmaci anti-Covid. 🔗 Leggi su Agi.it

