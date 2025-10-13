Sviluppato software italiano che ' predice' le nuove varianti del Covid Ed è online
AGI - Un gruppo di ricercatori dell'Aoup di Pisa, del Politecnico di Milano e dello Spallanzani di Roma ha individuato il meccanismo per predire le varianti di SARS-CoV-2 alle quali adattare i nuovi vaccini e gli anticorpi monoclonali. Grazie a un software basato sul fenomeno biologico dell' evoluzione convergente, ossia quel processo evolutivo in cui specie geneticamente diverse sviluppano caratteristiche simili perché si adattano a condizioni ambientali simili, ora sarà possibile predire le varianti Covid e facilitare la scelta di quali di queste usare nei vaccini e nei farmaci anti-Covid. 🔗 Leggi su Agi.it
Un software per predire l’evoluzione e facilitare la scelta delle varianti SARS-CoV-2 da usare nei vaccini e farmaci anti-Covid - Il software realizzato da un gruppo di ricercatori dell’Aoup, del Politecnico di Milano e dell’INMI “Lazzaro Spallanzani” IRCCS di Roma ... Lo riporta lescienze.it