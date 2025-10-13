Inter News 24 Svilar, il racconto dell’estremo difensore sulla propria esperienza a Roma e sul rapporto con De Rossi e Gasperini: le parole. Mile Svilar, portiere della Roma, ha raccontato ai microfoni di Repubblica il suo percorso nella Capitale, dall’arrivo in squadra fino al rapporto con allenatori e compagni. Giunto a Roma, Svilar era consapevole del suo ruolo di secondo portiere, ma la situazione si è rivelata più difficile del previsto. Nonostante le gerarchie chiare, rivivere la condizione di panchina è stato un percorso complicato, soprattutto senza spiegazioni dirette da parte dei tecnici precedenti, incluso José Mourinho. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Svilar svela dei retroscena sulla Roma: «Dopo l’esordio di San Siro con Mourinho, De Rossi…»