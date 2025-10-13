Svelati i 5 cappotti più cool e caldi dell’autunno-inverno 2025 26 a meno di 80 euro
Come rendere d’improvviso statement un look altrimenti semplicemente ordinario? Lasciandosi scivolare senza resistenze in un caldo cappotto. Se alla moda, come ci insegnano le più avvedute It-girl, meglio ancora. Avvolgente, soffice ma soprattutto versatile è senz’altro lui il capospalla protagonista della fredda stagione, in vigore dall’esatto momento in cui quella piacevole frescura post solleone diviene gelo, e nemmeno il caro vecchio blazer basta più, dall’alto della sua irresistibile aura sartoriale. Perché lo amiamo tanto? Forse perché sa adattarsi perfettamente a qualsivoglia occasione, elevando gli abbinamenti da giorno più cozy e chiudendo persino le mise da gran sera più elaborate; forse perché senza sforzo alcuno trasuda lusso da ogni fibra. 🔗 Leggi su Dilei.it
