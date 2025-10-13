Suzuki Swift Hybrid 4x4 come va la citycar per il fuoristrada | consumi e prezzi

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'introduzione sul mercato della versione a trazione integrale, si amplia la gamma (anche per i neopatentati) della celebre utilitaria prodotta e commercializzata dalla casa giapponese (con un tocco di Italia). Ecco come è fatta questa variante pensata (anche) per l'off-road, le prestazioni e il listino prezzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

suzuki swift hybrid 4x4Suzuki Swift 4.000 euro di sconto in caso di permuta o rottamazione - C erto la piccola Suzuki nella sua variante 4WD AllGrip si può usare anche per fare del fuoristrada estremo, e ve lo abbiamo raccontato, ma essendo anche ibrida può andare bene anche per un uso cittad ... Riporta automoto.it

Suzuki Swift Hybrid 4x4 AllGrip: unica nel suo genere - In occasione del 13° raduno della community degli appassionati delle sue vetture 4x4, Suzuki, presso l'Altopiano dei 7 Comuni, in provincia di Vicenza, ha presentato la nuova Swift Hybrid 4x4 AllGrip: ... Come scrive ansa.it

