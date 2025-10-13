Suwarso punge l’Inter | Fabregas non ci avrebbe mai lasciato non è solo il nostro allenatore

Inter News 24 Le parole di Mirwan Suwarso, presidente del Como, sull’interesse estivo dell’Inter per Cesc Fabregas. Tutti i dettagli in merito. Ai microfoni di Sportitalia, il presidente del Como, Mirwan Suwarso, è tornato a parlare delle voci di mercato che hanno coinvolto il club lariano durante la scorsa estate. Suwarso ha smentito le indiscrezioni su Cesc Fabregas e, nel contempo, ha lanciato una frecciatina all’ Inter, che aveva tentato di sottrarre il tecnico della squadra. Un’intervista che non è passata inosservata. VOCI SULL’ADDIO DI FABREGAS – Non abbiamo mai pensato che ci avrebbe lasciato quest’estate, eravamo sicuri che non l’avrebbe mai fatto e non c’è nulla di concreto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Suwarso punge l’Inter: «Fabregas non ci avrebbe mai lasciato, non è solo il nostro allenatore»

