Suwarso presidente del Como | La partita in Australia col Milan? Siamo a supporto della Lega
Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia, dove ha parlato di Milan-Como a Perth. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Suwarso (presidente del Como): “Thiaw ha rifiutato, voleva…”
Morata Como: ci siamo per il ritorno dell’ex Juve in Serie A? L’annuncio del presidente Suwarso è una sentenza, ecco cosa ha detto sul grande colpo di mercato!
Mirwan Suwarso: "Fabregas? Ci aiuterà a scegliere il suo sostituto" Il futuro di Cesc #Fabregas? Il presidente del #Como risponde così.
Il Presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso, parlerà al prestigioso Portugal Football Summit come parte di un eccezionale panel di leader del settore calcistico
Suwarso su Milan-Como a Perth: "Iniziativa della Lega, felici di essere a supporto" - Mirwan Suwarso, presidente del Como, è stato intervistato da Sportitalia a margine del Portugal Football Summit. Riporta tuttomercatoweb.com
Como, Suwarso: “Il successo non si misura dopo una partita: continuiamo a lottare” - Negli anni, siete rimasti al fianco di questo club attraverso fallimenti, retrocessioni e innumerevoli sfide, ... Lo riporta gianlucadimarzio.com