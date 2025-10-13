Suv incendiato in Q4 le indagini e i primi sopraluoghi | ecco cosa emerge
Proseguono gli accertamenti in seguito al violento incendio divampato ieri, domenica 12 ottobre, davanti al centro Lestrella in Q4.Le fiamme hanno completamente avvolto e distrutto un Suv Gle Mercedes e si sono poi propagate, danneggiando altri due veicoli che erano parcheggiati accanto, nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
