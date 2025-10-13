L’Ausl aveva negato loro i sussidi dedicati per il biennio 2022-2023 perché le richieste sono arrivate oltre i tempi, ma cinque farmacie reggiane hanno vinto il ricorso al Tar di Parma. E così, ora il dipartimento farmaceutico dell’azienda sanitaria locale deve corrispondere le somme alle farmacie di Tressano (Castellarano), Calerno (Sant’Ilario), Rivi di Santa Maria di Novellara, Frara di Rio Saliceto e Pelizzoni di Villarotta di Luzzara. Al centro della contesa, le cosiddette ‘indennità di residenza’ e le agevolazioni fiscali sui tributi che spettano alle farmacie rurali come aiuto per il servizio a zone isolate o con una piccola densità abitativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sussidi richiesti in ritardo". L’Ausl nega le indennità . Ma le farmacie vincono al Tar