Sussidi richiesti in ritardo L’Ausl nega le indennità Ma le farmacie vincono al Tar
L’Ausl aveva negato loro i sussidi dedicati per il biennio 2022-2023 perché le richieste sono arrivate oltre i tempi, ma cinque farmacie reggiane hanno vinto il ricorso al Tar di Parma. E così, ora il dipartimento farmaceutico dell’azienda sanitaria locale deve corrispondere le somme alle farmacie di Tressano (Castellarano), Calerno (Sant’Ilario), Rivi di Santa Maria di Novellara, Frara di Rio Saliceto e Pelizzoni di Villarotta di Luzzara. Al centro della contesa, le cosiddette ‘indennità di residenza’ e le agevolazioni fiscali sui tributi che spettano alle farmacie rurali come aiuto per il servizio a zone isolate o con una piccola densità abitativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sussidi - richiesti
Per tentare di arginare le proteste contro l'abolizione dei sussidi sui carburanti, il presidente dell'Ecuador Noboa ha deciso di ampliare lo stato di emergenza e imporre divieti di riunioni pubbliche ? https://l.euronews.com/59YT - facebook.com Vai su Facebook
"Sussidi richiesti in ritardo". L’Ausl nega le indennità . Ma le farmacie vincono al Tar - L’azienda sanitaria non aveva erogato i rimborsi perché le istanze sono arrivate oltre i termini. Riporta ilrestodelcarlino.it