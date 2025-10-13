Supplenze docenti 2025 26 | le nomine di ottobre da GPS AGGIORNATO

Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l'anno scolastico 202526. Proseguono fino ad oggi le eventuali rettifiche e i successivi turni di nomina per disponibilità sopravvenute. L'articolo Supplenze docenti 202526: le nomine di ottobre da GPS AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - docenti

