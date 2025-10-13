Supplenza di poche ore fino al 30 giugno dà lo stesso punteggio della nomina piena Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time dell’8 settembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto dell’ANIEF, è stata approfondita una questione importante per i docenti precari: la validità degli spezzoni orari ai fini del riconoscimento dell’annualità di servizio. L’intervento si è concentrato sui criteri utilizzati per valutare il servizio prestato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

