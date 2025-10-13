Supersport Estoril gara-2 | Manzi vince e si laurea campione del mondo 2025
Vittoria e titolo nello stesso colpo: Stefano Manzi (Pata Ten Kate Racing Yamaha) domina gara-2 della penultima tappa del FIM World Supersport 2025 e conquista matematicamente il Mondiale, sigillando una stagione da incorniciare sulla Yamaha R9. Gara perfetta: 10ª vittoria e 18° podio stagionale. Scattato con il coltello tra i denti, Manzi ha imposto il ritmo fin dai primi giri, rimanendo nel gruppo di testa e scegliendo il momento giusto per l’allungo. Dopo 18 giri combattuti, l’italiano ha tagliato il traguardo davanti a tutti: per lui è la decima vittoria dell’anno e il 18° podio in un campionato gestito con lucidità e ferocia agonistica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
