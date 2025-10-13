Supernalotto la dea bendata bacia nuovamente la Tuscia

Viterbotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fortuna bacia nuovamente la Tuscia, dova la vincita di alcuni giorni fa a Montefiascone, questa volta il Superenalotto fa “sbancare” Nepi. Nell’estrazione di sabato 11 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due “5” nel Lazio da 23mila 713,82 euro il primo a Nepi, nella tabaccheria di via. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

