Supernalotto la dea bendata bacia nuovamente la Tuscia
La fortuna bacia nuovamente la Tuscia, dova la vincita di alcuni giorni fa a Montefiascone, questa volta il Superenalotto fa “sbancare” Nepi. Nell’estrazione di sabato 11 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due “5” nel Lazio da 23mila 713,82 euro il primo a Nepi, nella tabaccheria di via. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: supernalotto - bendata
